從政12年　民生放首位　梁美芬拚到底

從政12年，經民聯副主席、立法會九龍西議員梁美芬一直不遺餘力，與建制派攜手拆解多個政治困局，由2012年修例禁止議員辭職再補選、2016年禁止游、梁重新宣誓，到早前的立法會內務委員會癱瘓亂象等，連場硬仗她都有份獻計拆局。不過，作為九龍西直選議員，梁美芬由始至終把居民的民生福祉放在首位，踏實做好多項民生工程，包括推動西九文化區建設、打造西九龍海濱長廊、爭取港鐵黃埔站連接黃埔花園商場、關注鐵路工程為九龍西居民帶來的困擾等；她更因為關注鼠患問題而被稱為「鼠王芬」。

梁美芬由西九文化區建設，到西九區內民生問題都非常關心，她2008年決定從政後，首個夢想便是改善西九龍居民的生活環境及質素。梁憶述，當時向發展局提出多項發展建議，包括如何建構環海、綠化的西九龍海濱，如何達致西九龍新舊區共融等。由於西九龍海濱缺乏便利交通，她遂建議改善附近陸路及水路交通，包括使用高架橋及浮橋代替填海接駁長廊，讓市民人人享用海濱；並倡議設立水上的士，將西九文化區貫通九龍西各沿岸地區。

她過去作為九龍城黃埔東區議員，前後耗約8年時間爭取落實設立港鐵黃埔站，完善交通樞紐，並配合海濱發展。當交通變得便利，愈來愈多市民到訪便發現海濱出現衞生問題，她便展開水質改善工程，將本港海濱分為不同的黑點，進行民間調研，再將指數公開，促成2015年政府推出研究改善水質的先導計劃，更在紅磡海濱設立旱季節流器，改善維港水質及紓解臭味問題。

西九文化區的發展，亦帶動鄰近舊區重建及活化翻新。梁推動政府進行舊區污水渠錯駁問題，單是紅磡便有39條污水渠錯駁，至今僅剩幾條污水渠工程未完成。此外，多項鐵路工程令土瓜灣、黃埔及馬頭圍區產生嚴重的噪音、樓裂及鼠患問題，梁不但連同噪音專家上樓測量樓裂情況，更促請港鐵補償受影響的商戶或住戶，同時提供優惠票價，又為60至64歲長者成功爭取兩元搭車優惠。至於在區內滅鼠有功，梁更贏得「鼠王芬」的外號。

梁美芬進入立法會後，共提出7項動議辯論，有6項獲得通過，不少涉及民生議題。她於2009年提出的首個、有關放寬法律援助申請資格的動議辯論，終在今年落實，幫助因欠缺經濟能力而沒法尋求公義的中產人士；又提出修改《建築物管理條例》，以改善物業管理及業主立案法團運作，減少法團紛爭；同時成功爭取撥款20億元改善升降機安全問題。她又提出修改《消防安全（建築物）條例》，改善油尖旺舊樓及屋苑的消防設施。

近年屢次發生市民或客戶個人資料外洩問題，梁美芬亦因此動議要求全面檢討保障個人資料私隱的政策，建議政府參考歐盟，提高罰則以加強阻嚇力，並賦予私隱專員檢控權或行政處罰權。

近年的政治氣氛愈來愈差，立法會「拉布」吵鬧已成「家常便飯」，但梁提出的不少議案仍然能夠獲得通過。她強調，永遠將民生問題放在第一位，會選擇提出能夠獲得其他議員支持的動議，迫使政府作出改善，她笑言：「政府梗係希望兩邊吵翻，咁就咩都唔使做喇！」她奉勸民主派議員不要做攬炒派，亂衝亂撞只會一事無成、適得其反，又指有智慧的從政者，應把民生放在首位，推動大項目建成。

展望未來，梁期望在立法會繼續協助化解政治困局，以她對《基本法》的認識以及其專業法律知識，善用議事規則，推動議會進度；她更承諾繼續把各項民生議題放在首位。