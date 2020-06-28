竹篙灣檢疫中心快啟用　大批床褥摺枱暫存梅窩廢校舍

即將啟用的大嶼山竹篙灣檢疫中心，開放時間正好應用於大批外傭返港工作前的隔離，中心所需物資，現正逐步搬入，但物品太多，當局將該中心應用物資先搬到梅窩一處廢置校舍暫存，稍後才轉送到竹篙灣檢疫中心。但由於突然有大批類似醫療物資運入該廢置校舍，令附近居民擔心校舍會轉為隔離營，引發一場虛驚。衞生署向傳媒表示，為準備竹篙灣檢疫中心投入運作，該署暫時借用梅窩廢置校舍存放新中心所需的傢具和物資。

有梅窩居民近日投訴，懷疑衞生署徵用梅窩的新界鄉議局南約區中學廢置校舍做離檢測中心，發現近幾天該校外有多輛大貨車及跟車工人搬貨入校內，搬進校的貨品是數百張床褥及數百數摺枱，可是不少床褥是擺放於校舍範圍外露天地方，若遇下雨，床褥就會遭淋得濕透，但工人沒有理會。記者今到該廢置校舍了解，發現存放校內有部份床褥疑是曾經使用過，保安員強調該校舍並不是新設隔離中心，只是用作臨時貨倉，存放物品。

住在該廢校舍附近的居民說，政府應該對居民說清楚，突然車來車往又搬入大批類似醫療物資，居民定會懷疑及人心惶惶。她說該校舍並不適合做隔離中心，因為靠近民居，附近亦有大批居民到超市購物。