環團稱回收紙包飲品盒有空間發展　促政府加強宣傳

都市固體廢物收費計劃雖胎死腹中，但環保團體未有放棄回收工作。綠領行動與商界合作，推出紙包飲品盒回收先導計劃，半年間在商場回收逾340公斤紙包飲品盒，製成再造廁紙，認為計劃仍有空間發展，盼政府就相關回收工作進行宣傳。

根據環保署18年的數字，香港每日的紙包飲品棄置量高達60至80公噸，由於紙包飲品盒含有膠膜與鋁箔等，令回收程序變得困難。綠領行動與管理公司啟勝合作，自去年10月起，在旗下一個購物商場與兩個住宅物業舉辦為期半年的「紙包飲品盒乾淨回收先導計劃」，成本由管理公司資助。

市民與商戶可把用後的紙包飲品盒清洗、剪開、晾乾與壓平，放入特設的回收箱，管理公司其後會聯絡綠領行動把一定數量的回收物品送至位於元朗的紙包飲品盒回收漿廠喵坊加工處理，製成紙張，以及回收少量塑膠與鋁。

從去年10月至今年4月，屯門的V City商場總共收集341.9公斤的紙包飲品盒，可回收製成153.9公斤的再造廁紙。該管理公司的高級物業及設施經理劉碧霞指，有一半回收物品由該商場內14間的餐飲商戶提供，另一半則由區內居民與商場顧客提供。

位於該商場的台式飲品店店長羅小姐指，剛參與計劃一星期，稱製作5杯飲品平均需使用1盒1公斤的牛奶，每日會消耗50個牛奶盒，故認為回收計劃很有意思；市民鄧小姐專程從天水圍帶同10個紙包飲品盒前來，因區內並沒有任何相關回收設施，「聽聞政府個啲回收筒都係扔去堆填區，咁不如拎過嚟。」

綠領行動總幹事何漢威認為，今次計劃反應不錯，但他指未來仍有空間發展，「以前就話冇得回收，冇個啲設施，但依家有就應該教育返市民回收先。」他指自從六月起開始第二階段計劃，現時已有15個機構參加，希望未來擴展至住宅、會所、超級市場等，指政府未來應就相關回收工作進行宣傳，為生產者責任制鋪路。