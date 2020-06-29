小學為提升學生抗逆力　今年9月新學年設大笑瑜伽班

受疫情影響，全港停課4個月，對不少學童構成一大壓力。有小學為了提升學生的抗逆能力，決定在今年9月新學年起增設「大笑瑜伽」班，並融入為小一至小六的恒常課程。該校的輔導主任指出，學童留在家中易與家長發生衝突，加上中一派位等情況，認為活動有助紓緩學童的負面情緒。

為了令學生增添正能量，佛教林炳炎紀念學校開辦「大笑瑜伽」班，活動透過學生扮演小雞、獅子的角色，加入「呵呵，哈哈哈」、「非常好，非常好」的口號，配合不同身體手勢，讓身體進入帶氧運動的狀態，後加入瑜伽的呼吸，釋放安多酚來令心情放鬆。學校未來將會以德育成長課的形式加入課程，讓學生每周可上兩節課，另外學校亦為應屆小六畢業生安排兩節的「大笑瑜伽」訓練，校方指預計項目會投放10萬港元。

在該校就讀小六的12歲林韻琪在疫情停課期間，曾一度擔心會追趕不上學習進度，「有時都會瞓唔着諗啲問題，諗升中之後有咩課程，邊一科比較弱啲，要點可以涵接到啲學程。」林指以往會聽音樂減壓，但未能真正徹底放鬆心情，但自做過大笑瑜伽後，透過與對方互動，能令自己發自內心地笑。同班同學13歲的黃藍亦指，曾因自己心怡的中學在首階段未有取錄而感到氣餒，但學習「大笑瑜伽」後，有助平靜心情，現時在家中有時亦與家人練習。

該校學生輔導主任陳文寶表示，疫情令學生原來的學習進度有所出入，又指了解到不少家長面對失業、放無薪假的情況，長期在家易與子女引起衝突，「喺疫症對足幾個月，個管教、對小朋友生活節奏，又要催佢功課，咁呢啲畀人講多幾句，個小朋友都會有一定壓力，所以學校喺疫情後引入大笑瑜伽係幫到小朋友嘅負面情緒。」她認為「大笑瑜伽」班有助預防學童出現不穩的心理狀況。

該校候任校長李玉枝表示，從報章了解到「大笑瑜伽」可令人心境愉快，認為學校是一個開心的地方，便自去年12月起萌生念頭，希望透過在學校教授「大笑瑜伽」班，訓練學童以開懷、積極的心態去面對困難。除了，學校亦打算在下學期同時為教師與家長開辦「大笑瑜伽」工作坊，讓家長、老師亦能有所體驗。