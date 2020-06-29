逾9000人入住檢疫中心　職員兼任輔導員安撫檢疫者情緒

新冠肺炎疫情開始初期，港府已擬定使用圍堵策略防疫，即每次出現個案，便立即將病人與密切接觸者安排入住醫院或檢疫中心隔離，阻止社區傳播，今年1月底至上周四，已有逾9000人曾在檢疫中心接受隔離觀察，當中有216人其後確診。突然被安排入住檢疫中心，被隔離者難免出現迷茫、憤怒等負面情緒，檢疫中心職員在面對感染風險的同時，亦要安撫被隔離者的情緒，工作面對巨大壓力，有檢疫中心醫生坦言這段日子縱然艱辛，「能成為香港抗疫的一分子，係一種榮耀」。

公立醫院醫護人員冒著感染風險治療確診者，獲得大眾尊敬及讚賞。但經常接觸高風險人士的檢疫中心職員，在守護香港市民安全上亦功不可沒。衞生署主任顧問醫生(家庭醫學)范婉雯指，每個檢疫中心均會有醫療站，每個站會有約13人的小隊，包括3名醫生、6名護士及4名支援人員，故在5個檢疫中心同時運作的高峰期，每日均有50至60名職員同時值勤。除醫護外，醫療輔助隊與民安隊亦有參與檢疫中心運作，多方合作才令檢疫中心成為一個令檢疫人士安居至少14天的「小社區」。

不過，這個小社區卻從來不安寧，衞生署醫生梁麗娟表示，面對本港前所未有的大規模疫症，除了醫護感不安外，其實檢疫人士亦很難適應，不少人因強制「被入營」，怒火無處發洩，竟將中心人員視為「出氣筒」，她試過在電話中被罵得體無完膚，有人試圖透過高空擲物傷害她們，亦有人曾與伴侶互擁而泣，近乎想要尋死，須醫生及民安隊輔導情緒。

面對檢疫人士的負面情緒、憂慮自己的感染風險、加上高峰期時五個檢疫中心同時運作，有些醫護已有一段長時間未有放假，結果情緒還是壓垮了理智，范婉雯笑言：「邊個未鬧過人、未喊過嘅，就係唔正常！」署方註冊護士陳玉端亦指，偶爾會發現同事不在工作崗位，結果發現原來她在辦公室的角落啜泣，有時候亦要向衞生署醫生請求協助處理同事的情緒問題。

抗疫日子久了，不止市民，連醫護亦出現「抗疫疲勞」。衞生署高級醫生何金惠指，不時有同事問：「要做到幾時」，他形容自己感到很矛盾，雖然明白同事工作辛苦，但檢疫中心繼續運作，正正代表香港的疫情仍守得住，情況未算太糟，仍要咬緊牙關撐下去。疫情未見終點，不過梁麗娟相信，一直到她退休以後，回頭望仍會覺得當初經歷的辛酸是值得，畢竟能夠成為香港抗疫的一分子，「係一種榮耀」。