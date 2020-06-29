東方日報A2：越漢瞓機場百天　港府唔踢唔郁　急替六人檢疫

東方報業集團早前獨家踢爆阿聯酋航空因疏忽，導致十一名內地旅客滯留香港國際機場恐播毒後，連日來滯留人球事件愈爆愈多！昨日再度爆出一名越南漢滯留機場禁區三個月，該越漢原定本年三月乘搭國泰航空從加拿大飛抵香港再轉機越南，因航班延誤趕不上轉機，其後越南封關被迫滯港。衞生署在人球恐爆疫後才為仍困禁區的六名滯留旅客採集深喉唾液樣本檢測，全部呈陰性反應。除本報揭發兩名滯留個案，意味現時至少還有四名滯留人球身份不明！

香港民用航空事業職工總會副主席李永富透露，香港機場禁區近月來不時有旅客滯留，並指本年三月於機場禁區遇見一名年約四十歲越南漢，對方因遇上越南封關，而滯留香港機場逾三個月。李表示，該越漢未有提及出現健康問題或財政困難，但因十分擔心越南解封時會錯過航班，至今尚留在機場禁區內。

香港機場管理局指，現仍有數名旅客滯留本港機場禁區內，已設立隔離區域避免他們與其他旅客及員工接觸，航空公司須負責運送食物予滯留旅客，及迅速安排旅客返回出發地。而有關越南旅客滯留香港機場的個案，並不涉及錯誤的轉機安排。衞生署則表示，衞生防護中心至今已安排為六名滯留旅客採集深喉唾液樣本，全部呈陰性反應。

翻查資料，越南政府本年三月二十二日起實施入境管制，暫停所有已獲發免簽證明文件的越南裔和其親屬，以及外國人入境越南，除非有關外國人具有外交、公務及特殊情況等目的。香港則由三月廿五日起限制所有非香港居民，從海外國家或地區乘搭飛機抵港不准入境。換言之，該名越南旅客或因不能前往越南，又無法入境香港，被迫滯留香港機場。

李永富指出，即使滯留旅客獲安排逗留在隔離區，仍可自由活動，如到餐廳及廁所等地方。有機場員工反映滯留旅客毋須檢疫，擔心有人屬隱形患者，工作期間一旦接觸到有關人士使用過的物品，或共用廁所時可能會不慎染疫。他認為機管局應通知員工有關人士的確實位置，「畀員工知道邊度有人（滯留旅客）聚集」，並加強清潔工友的防疫支援。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超對人球播毒亦表示擔憂，他指機場或沒有足夠地方隔離每名旅客，群體式隔離或會引致交叉感染，而旅客到處徘徊，亦可能因接觸其他旅客而染疫，繼而把病毒散播出去。梁建議政府重新檢討轉機政策，並考慮限制高風險地區人士在港轉機。

國泰航空表示，一名由加拿大經香港轉機往越南的乘客，於三月時因越南當局緊急封關及航班取消，而逗留在香港機場禁區，當時香港並未實施中轉客的限制。經過多番勸喻，該乘客不欲出境，冀望能第一時間乘搭可行的越南航班。國泰指在事件發生時，已通告有關當局，期間亦努力為乘客物色機位及提供適切的協助，現時並沒有其他中轉客在機場禁區逗留。

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