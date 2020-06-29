東方民調：港爆大鼠戊肝　個案冠全球

港府近年聲稱大力打擊鼠患問題，惟「戰績」堪憂。過去十一年耗資近十七億元公帑防治鼠患，至今卻鼠患不斷，去年的整體鼠患參考指數為百分之四點二，創十年新高。有專家及議員批評港府滅鼠不力，用錯方法，除加強監察鼠蹤，更應改變捕鼠方法，否則強化措施只是自欺欺人。

鼠患問題長年困擾中港兩地，北京市衞健委發布《2020年北京市疾病預防控制工作要點》，將鼠疫列入年度疾控工作重點，反觀香港卻懶懶閒，且藥石亂投。港府滅鼠工作為人詬病，前年引入的新式氣壓滅鼠器竟「一隻老鼠都捉唔到」，要改用傳統的老鼠籠，令十五部、每部二千多元的氣壓滅鼠器淪為廢物，浪費公帑。

早前多名堪輿學家更指出今年鼠年，香港將受鼠患困擾，疫劫難避。事實上，香港錄得大鼠戊型肝炎人類感染個案已冠絕全球，一八年爆出全球首宗個案後，一發不可收拾，兩年間發生十一宗個案，一人無病徵，十宗列為確診，當中兩人死亡。患者分別居於黃大仙、九龍城、南區、葵青及屯門，反映該些地區的老鼠很大機會帶有病毒，而這些區域並非鼠患指數最高的地區，顯示鼠患指數不能準確預視居民患大鼠戊肝的指標。

食物環境衞生署近期引入熱能探測攝錄機，記錄老鼠活動和活躍程度，制訂針對後巷鼠患情況的新鼠患指數，惟成效存疑。香港蟲害管理學會主席陳澤森表示，監察鼠蹤只是第一步，關鍵是能否成功捕捉老鼠，他亦曾多次建議港府改善鼠餌及捕鼠方法，惟當局仍墨守成規及得過且過。

議員郭家麒擔心，熱能探測攝錄機成本高，目前難以做到每區安裝，認為短期內鼠患問題仍未能解決，不看好成效。內地已針對鼠患問題提高警覺，惟港府仍未覺醒，鼠患指數只自欺欺人，因不當放置鼠餌令鼠患情況一直被低估。市民長期飽受鼠患困擾，憂大鼠戊型肝炎夏天重臨，香港面對新冠肺炎已奄奄一息，恐無法再應對大型鼠疫。