東方民調：熱能探測攝鼠蹤　成效存疑

港府滅鼠工作為人詬病，每年花費大量公帑做防治工作，鼠患指數不跌反升，曾引入新科技滅鼠器更淪為笑柄。當局近期研究以熱能探測攝錄機監測鼠蹤，以制訂新鼠患指數。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府滅鼠後知後覺，得過且過，長期低估鼠患嚴重性，滅鼠亦欠多管齊下，鼠患難以解決。受訪者又批評港府只識做清潔騷，無法杜絕衞生黑點，擔心多種疫症危機暴現。

香港長年受鼠患問題困擾，凸顯港府滅鼠無能，政府跨部門防治蟲鼠督導委員會召開會議，指下半年會針對後巷鼠患推出強化措施，包括在第三季於鼠患問題嚴重地區如灣仔和觀塘，展開特別針對食肆不當處理廢物行動，並以熱能探測攝錄機記錄老鼠的活動和活躍程度，制訂針對後巷鼠患的新鼠患指數。此外，相關部門將加強對承辦商的監察，包括突擊檢查其防治蟲鼠的工作。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百一十六名十八歲或以上市民，結果顯示，對於食環署在九龍城後巷測試以熱能探測記錄鼠蹤，四成八受訪者直指只監察不懂捉老鼠，成效存疑；三成四認為多做小區滅鼠更實際；一成二揶揄監測已知黑點是多此一舉。

港府下半年會針對後巷鼠患推出強化措施，以及制訂新鼠患指數，四成八受訪者批評鼠患長期嚴重，後知後覺；三成直言短期內難解決鼠患問題；一成八斥強化措施是自欺欺人。

港府一直無視滅鼠專家建議，改善鼠餌及捕鼠的方法，四成五受訪者批評當局得過且過；兩成六斥墨守成規；兩成三轟用錯方法無成效。

港府花費大量公帑滅鼠，但鼠患指數反升，更先後爆出大鼠戊肝個案，四成四受訪者批評港府滅鼠欠多管齊下；三成五轟港府無能，滅鼠不力；一成六斥新科技滅鼠淪笑柄。

北京將鼠疫列入年度疾控工作重點，反觀港府滅鼠態度，四成六受訪者斥當局懶懶閒，長期低估嚴重性；兩成六受訪市民批評當局「講就天下無敵，做就有心無力」；兩成三受訪者則不滿港府仍未覺醒，以廢招滅鼠。

新冠肺炎正在爆發，香港鼠患、蚊患同樣嚴重，四成六受訪者批評當局只識做門面工夫，憂衞生黑點嚴重；四成二擔心多種疫症危機暴現；近一成更擔心香港淪為疫城。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府防治措施「講就天下無敵，做就有心無力」，直指廢招滅鼠滅蚊，成效存疑，不但浪費公帑，最擔心疫症蔓延。