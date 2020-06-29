警方西九扣查11輛車涉非法改裝　5司機涉酒駕被捕

西九龍總區交通部於6月22日至昨日(28日)進行多項交通執法行動，打擊非法賽車、非法改裝車輛、超速及酒後駕駛等多項交通違例事項。行動特別針對車輛非法改裝俗稱「死氣喉」，造成噪音的情況。

行動中，警方共扣查11輛私家車，涉嫌非法改裝，包括改裝製造噪音的死氣喉及違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。警方亦向另外11名私家車車主和一名輕型貨車車主發出欠妥車輛報告。此外，警方於行動期間共拘捕5名25至39歲司機，涉嫌酒後駕駛，及拘捕一名38歲電單車司機，涉嫌無牌駕駛、駕駛時無有效第三者保險等。警方亦偵察到300多輛車輛超速，將作出檢控。

另外，元朗警區在6月26日至28日一連3日於區內的交通黑點，包括元朗教育路、又新街、合益路及天水圍天瑞路及天秀路一帶等，進行打擊違例泊車執法行動，並配合最新試行的「電子定額罰款通知書先導計劃」及流動攝錄隊，應用科技數碼化打擊違例泊車。行動期間，警方共發出了3205張定額罰款通知書，當中715張定額罰款通知書涉及元朗市中心的違泊車輛。此外，3205張定額罰款通知書中，包括775張電子定額罰款通知書。

警方的執法行動特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為。