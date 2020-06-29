探射燈：熱能探測齋攝鼠蹤　傳統鼠籠更實際

政府滅鼠不力，一直為人詬病。食環署早前在九龍城區後巷安裝熱能探測攝錄機，記錄老鼠數量和活躍程度；該署表示有計劃在9個地區加裝有關探測器，以重新制訂針對後巷的新鼠患指數，惟成效存疑。有業內人士批評有關措施未能對症下藥，而港府處理鼠患問題流水作業，要打擊鼠患問題，需要採取其他更有效滅鼠方法。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源認為，本港鼠患問題纏繞甚久，他指熱能探測攝錄機只是第一步，在完善相關數據之後，如何提升滅鼠效率才是關鍵。梁批評當局採用的滅鼠方法成效不彰，他舉例指，老鼠籠一次最多只能捕捉兩隻老鼠；而用膠袋密封鼠餌的做法，常因膠袋隔絕鼠餌氣味、放置位置不當而影響成效。

「捉老鼠唔可以怕麻煩，唔可以怕工夫多！」有「廣州鼠王」之稱的李鏡就表示，利用傳統老鼠籠捕捉老鼠仍然可行，惟放置鼠餌時間十分重要，一般建議夜間放置、翌日收回。李又指新鮮鼠餌較吸引老鼠，故需要每天更換；選材方面，他建議當局使用附近常見食材，如鄰近水果檔的地區可利用雪梨和蘋果、街市附近則可用叉燒及燒鵝等。