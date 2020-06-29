探射燈：廚餘垃圾棄街巷　助長老鼠游走各飯堂

香港慘變「鼠城」！政府滅鼠不力，本港一直備受鼠患困擾，去年鼠患指數更創10年新高，現時正值盛夏，老鼠更是活躍，各區鼠蹤處處。東網記者近日巡查多區街市和大牌檔，發現衞生環境欠佳，廚餘殘渣、垃圾四散，大量老鼠及曱甴四處游走，隨時播毒。有區議員批評部分商戶和食肆自律性不足，「貪方便」亂棄垃圾，令鼠患加劇。專家直指要從根源着手杜絕鼠患，做好衞生措施避免為老鼠提供食物來源。

多區大牌檔除是居民「飯堂」，亦是老鼠的覓食地。元朗教育路一帶的大牌檔及食肆食客不絕，惟區內環境衞生髒亂不堪，裕景坊大牌檔對出空地雖有垃圾桶，但垃圾已堆積如山，不時有老鼠游走坑渠和廚餘之間；金輝徑後巷附近亦堆放大量食物殘渣及即棄餐具，四處污水長流，傳出陣陣臭味，更有老鼠在「搵食」；上址更有食肆員工懶理衞生情況，隨處在街邊清洗碗碟。此外，石硤尾街大牌檔夜間人聲鼎沸、煙霧瀰漫，惟後巷遍布老鼠「誘餌」，垃圾、食物殘渣遍地，污水處處，即使有鼠籠和滅鼠藥亦無阻老鼠覓食。

食環署早前公布鼠患參考指數，去年為4.2%，為過去10年最高，其中灣仔區的全年鼠患指數更錄得11.7%，數字冠絕全港。記者日前晚上到灣仔街市外視察，食環署人員洗街後，大量曱甴竄來竄去，有菜販未有把花生收起，吸引曱甴在食物上流連播毒。「灣仔區多食肆，難免有比較多衞生問題。」灣仔區議員楊雪盈表示，有街坊曾反映舊樓低層有老鼠出沒，但區內很多舊樓由於沒有業主立案法團而未能安排安裝防鼠裝置，故希望利用社區參與計劃，替「三無大廈」安裝鼠閘和鼠檔。

至於前年鼠患指數稱冠的深水埗，鼠患依然嚴重。北河街街市外衞生長期慘不忍睹，附近檔販隨處棄置垃圾，蛋殼、菜渣等垃圾四散，惹蚊蟲孳生外，更成為老鼠溫床。「街市同食肆附近後巷垃圾多到好似垃圾崗咁！」深水埗區議員伍月蘭指該區鼠患問題近年愈見嚴重，因商戶和食肆不自律，為求方便和節省開支，於路邊和後巷隨處拋棄垃圾，且屢勸不改，導致該區衞生情況惡劣。她批評當局懲罰「垃圾蟲」太輕，盼可加重罰則，並增加人手處理鼠患和衞生問題。

另一鼠患重災區觀塘，瑞和街街市外入夜變身老鼠樂園。東網記者日前目擊10多隻老鼠出動覓食，工人剛把新鮮蔬菜放在地上，三五成群的老鼠隨即趕至，爬入菜籃「偷食」，更在街道四處游走，看見路人亦不閃避，十分猖狂。九龍城區衞生情況亦十分惡劣，有食肆把廚餘棄置於後巷發泡膠箱中，甚至把新鮮動物內臟，如大腸、鵝腸等隨意放在地上，暴露於空氣中，吸引曱甴和老鼠「開餐」，但滅鼠用的鼠籠卻被人用紙箱擋住入口，無法捕獲老鼠。

「夏天係老鼠活躍期，多食肆嘅區域老鼠會特別多。」香港殺蟲業協會會長蔡炳然指，滅鼠藥和捕鼠籠只能減少老鼠數量，要真正「滅鼠」需由根源着手，杜絕老鼠的糧食供應，故食肆應避免隨處棄置垃圾和廚餘，要處理好並放入有蓋垃圾桶；廚房後門亦需關好，並堵塞所有洞，讓老鼠無處可入，「最緊要由環境入手，老鼠冇嘢食就會少好多。」

感染及傳染病專科醫生林緯遜表示，老鼠可透過直接和間接傳播病原體，其中漢坦病毒及大鼠戊型肝炎是透過直接傳播，但屬偶發性及較罕見，沙門氏菌則較常見。而市民進食受老鼠污染的食物，可能會感染大腸桿菌和金黃葡萄球菌，導致食物中毒，引發腸胃炎、屙嘔等。

食環署去年一共捕獲逾3萬隻死鼠、2.3萬多隻活老鼠及堵塞近1.3萬個鼠洞。發言人表示，灣仔街市及觀塘瑞和街街市去年分別接獲12次及2次鼠患投訴，深水埗石硤尾街亦接獲9宗有關投訴，並發出96宗檢控。署方表示會持續推行全港的防治鼠患工作，聯同各部門加強防鼠及滅鼠，並會加強清潔工作。