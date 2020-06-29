Dr.東：居家久坐不動高危　每日吸塵1小時助消耗熱量

掃地或吸塵45至60分鐘，可消耗約150卡路里的熱量。

新冠肺炎疫情大流行，專家早已指出病毒難以短期內絕迹，市民需長時間抗疫，因此強健的體魄非常重要。衞生防護中心新一期《非傳染病直擊》指出體能活動量不足的人士，其死亡風險較體能活動充足的人士高2成，中心提供居家鍛煉3招，即使不外出做運動，在家亦可訓練足夠體能活動量，包括做家務、使用運動式電玩、即時經常在家中「行行企企」亦可增加活動量，不要輕視其功效。

衞生防護中心指出，高血壓、心臟病、中風、糖尿病和慢性阻塞性肺病是重要的風險因素。相比體重指數較低的人士，超重或肥胖人士對於感染新冠肺炎後演變成重症及出現併發症，均有較高風險。體能活動量不足的人士，其死亡風險較體能活動充足的人士亦較高，即使是低強度的體能活動，如站立，也有助降低死亡風險，至於中等強度的體能活動可增強免疫系統，保護身體免受感染。

世衞建議，成年人每周進行最少150分鐘的中等強度體能活動或相等的體能活動量，且每星期有兩天或以上進行針對主要肌群的強化肌肉活動。至於5至17歲的兒童及青少年，每日應進行至少60分鐘中等至劇烈強度的體能運動，並包括每星期進行最少3次可強化骨骼和肌肉的活動。

家中抗疫不等如全天候安坐家中。衞生防護中心首選做家務，指出是鍛煉肌肉和消耗熱量的好方法，屬中等強度的家居活動包括執拾床鋪、洗擦浴室或浴缸等，亦可透過掃地或吸塵45至60分鐘，消耗約150卡路里的熱量，在家時可採用「時間限制」的方法，例如指定用兩首歌的時間完成洗碗或3首歌的時間清潔客廳，只需在家中四處清潔，便可增加相當多的體能活動量。

第二，運動式電玩備有多種形式，亦有助增加體能活動量，當中的設計和系統裝置，可以選擇強化肌肉的活動、平衡和伸展活動、健美操、武術等。儘管含運動元素的電子遊戲可增加日常體能活動量，亦應注意每天花在屏幕的時間、定時中斷持續參與屏幕活動的時間，取得生活平衡。

第三，市民應減少坐著，並將站立和短距離步行融入日常生活中。因為持續坐著的習慣會增加患上心血管疾病、二型糖尿病和癌症的風險，相反簡單的站起來已能運動肌肉和促使身體代謝脂肪，即使短距離步行一分鐘亦可對血糖控制具有正面作用。

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