網民熱話：大媽巴士除口罩篤腸粉　乘客怒睥唔停口

本港連續10多日都沒有本地新增確診感染新冠肺炎個案，有人可能對於防疫的意識已經逐漸減弱。近日有中年婦在巴士上除口罩進食，被其他乘客「怒睥」都不收斂，被網民斥責行為自私。

網民黃麗昨日（28日）在Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」貼文，稱一名中年婦人於一輛前往元朗巴士上，除下口罩進食氣味濃烈的腸粉。貼文者表示當時坐在該名中年婦旁邊，發現婦人進食後曾「怒睥」對方，但婦人懶理繼續大快朵頤，最後貼文者開聲斥責。

有網民認為疫情期間在公眾地方除下口罩進食，既違反巴士禁止進食的規定，亦會對他人造成健康風險，絕對不可取。不過亦有人覺得可能中年婦只是迫於無奈，「其實邊個唔想坐定定慢慢食吖...」。有人則指中年婦可能有低血糖問題，需要進食補充血糖。但隨即有網民反駁，趕時間不等於可以不守規則，亦有人認為補充血糖可能性不大，「請問有咩病一定要食濃味多汁腸粉？」

網民有話說

黃麗：巴士唔准食嘢，再加疫情，全車人都戴口罩，但她竟然食腸粉，離譜

Angus Lam：如果咁啱見到呢個人同我同一架巴士，我一定唔會坐佢附近

Coke Ng：你可唔可以肯定佢一定唔係血糖低所以要食嘢？唔可以的話咪擺上網

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