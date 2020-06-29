第二批保就業名單　六福獲4366萬補貼最多　港怡3109萬排第4

資助僱主支薪的保就業計劃接獲逾16.8萬僱主及25萬自僱人士申請，政府今天(29日)公布第二批獲得資助的僱主名單，在此輪獲得最多補貼的是六福集團有限公司，涉及資助額4366萬港元，承諾受薪僱員人數為1493人。其次是飲食業的祖遇唐控股有限公司，獲發4271萬資助，員工人數1983人；城市護衞有限公司獲發3943萬資助，涉及1706名員工。

疫情之下，零售、旅遊等行業成為重災區，多間連鎖零售店及旅行社均有申請資助。除六福集團外，樓上有限公司獲批1119萬港元，員工人數407人。九龍維記牛奶有限公司獲1254萬港元補貼，涉及員工463人。由新鴻基地產、恒基兆業、香港中華煤氣等聯合發展的IFC Development Limited亦獲2527萬港元補貼。

旅遊業方面，東瀛遊旅行社獲發1189萬港元，涉及人數519人；新華旅遊有限公司667萬港元，員工人數297人。此外，多間醫院亦申請計劃，包括港怡醫院及明德醫院，分別獲3109萬港元及795萬港元，承諾受薪僱員人數分別1151人及324人，其中港怡醫院在第二批僱主名單中獲第4多資助。

政府表示，第二批僱主名單涉及33,679名僱主，當中98%為聘請不足50名僱員的中小微企，涉及的工資補貼額約65億港元，有關僱主承諾於補貼期內維持超過28萬名受薪僱員。保就業計劃秘書處已於上周五(26日)開始向第三批共30,016名成功申請僱主發放工資補貼，涉及約77億港元補貼額，承諾受薪僱員人數約33.5萬，當局會在完成發放該批工資補貼後公布有關僱主名單。

政府指，秘書處及代理人已完成審批8.94萬宗僱主申請，佔有關申請總數53%，總資助額191億港元，惠及83.6萬人。自僱人士方面，秘書處先後向約7.4萬名合資格自僱人士發放一筆過7500港元資助，總資助額5.56億港元，目標於7月中旬完成審批符合資格的申請。秘書處將陸續通知未能獲批資助的約1萬名僱主，當中大部分是由於申請人提供的強積金戶口資料不符合計劃申請資格。

第二輪獲最多補貼的首5名僱主(截至6月29日)

次序/金額(港元)/承諾受薪僱員人數/

1/六福集團有限公司/4366萬/1493人

2/祖遇唐控股有限公司/4271萬/1983人

3/城市護衞有限公司/3943萬/1706人

4/港怡醫院/3109萬/1151人

5/新翔(香港)有限公司/2864萬/1159人

註：工資補貼金額為今年6至8月的總額。

資料來源:保就業計劃網站