49折綠置居首日揀樓　市民嫌遠寧買重售單位

以市價49折推售的今期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，以及上期長沙灣麗翠苑重售單位今日(29日)開始揀樓。首批約80名中籤者獲邀分時段揀樓，有成功購得約400平方呎青富苑單位的中籤者大感高興，認為今期綠置居「抵買」，「出面冇可能買得到」。但亦有準買家批評今期綠置居位置過於偏僻，吸引力欠奉，故一心只想購買上期重售單位，「今期位置太唔方便，完全冇諗！」

今期柴灣蝶翠苑及青衣青富苑共3696個單位，接獲約4.9萬份申請，超額申請約12倍。而上期麗翠苑共14個重售單位亦於今次推出，當中包括兩房單位，於早上10時許已售出近半單位。

首次抽綠置居就中籤的黃先生，以約267萬港元購得青富苑一個400多呎單位。他現時一家三口居於面臨重建的石硤尾白田邨，特意選擇較高層單位，期望減低屋苑鄰近貨櫃碼頭帶來的噪音及強光影響。他指今期綠置居以市價49折推售，價錢實惠，亦遠低於私樓價格。

范先生一家五口原本居於面臨重建的九龍城美東邨約300呎的公屋單位，范太直言對今期綠置居不感興趣，因為項目位置遠離市區，交通十分不便，「太偏僻，返學同返工都唔方便！」