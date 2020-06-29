港版國安法：吳秋北發文轟反對派賣國禍港　附黎智英訪美圖

全國人大常委會昨日(28日)起展開一連三日會議，據悉會議中包括審議「港版國安法」草案，預料最快於明日(30日)訂立，有消息指立法後可能設有追溯期，最高刑罰是終身監禁。港區人大代表、工聯會會長吳秋北今早(29日)在社交平台發文，指「不會以言入罪，也不會以言無罪」，隨文更附上包括被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首的壹傳媒黎智英，於修例風波爆發後兩度赴美會見美國官員「唱衰香港」的合照。

有份列席會議的吳秋北在貼文中指，「不會以言入罪，也不會以言無罪。做了甚麼才是重點。大家關注近來反對派港獨賣國禍港「大人物」們的表現，急於撇清等於內心有鬼，即是自白。又或者是因為特無譜（特朗普）停止泵水？『大人物』白做義工豈非傻豬！人們想知道誰收了錢，就看誰溜得快？又或誰被前線手足追數問候全家？」

吳秋北更貼出多張照片，包括黎智英、前政務司司長陳方安生、民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘、香港眾志秘書長黃之鋒、公民黨議員郭榮鏗、前立法會議員李卓人、民主黨議員涂謹申、公民黨前法律界議員吳靄儀等。圖片上更寫有「泛民圖謀奪權、勾結外國勢力」等字句。