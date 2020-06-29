「N無津貼」7月2日起接受申請　3人住戶可獲12500元

政府早前宣布透過關愛基金，向俗稱N無人士的「非公屋、非綜援的低收入住戶」，發放兩次生活津貼，扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席羅致光今日(29日)表示，各項目下月開始推行，首輪津貼由下周四，即7月2日開始分階段接受申請，1人住戶可以最先遞交申請，申請表格可於當日起到社署地區福利辦事處、216間協助推行項目的服務單位、民政諮詢中心、少數族裔人士支援中心索取，或者於關愛基金網頁下載。羅表示，寮屋等臨時房屋、艇戶、無家者等亦包括在內，估計約105,550戶受惠，合共約27萬人。

羅表示，今次「N無津貼」中，按住戶人數的津貼金額為1人住戶4500元、2人住戶9000元、3人住戶12500元、4人住戶為14500元，以及5人或以上住戶為1萬5500元，他表示根據以往經營，3人住戶的申請最為普遍。他又指，為免申請初期系統擁擠，會按住戶人數分階段申請，1人住戶可於7月2日起申請、2人住所8月3日起、3人住戶9月1日起，10月5日起接受所有合資格住戶遞交申請。計劃至11月30日截止申請。