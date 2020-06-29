22隻小狐獴大象龜進駐　海洋公園新展館周三開放

剛獲政府撥款逾54億港元救亡的海洋公園，未來如何轉虧為盈令人關注，公園今日(29日)介紹新展館「小狐獴與大象龜之旅」，並將於本周三(7月1日)正式開放予訪客參觀。

新展館今日由公園主席孔令成及行政總裁李繩宗帶領下揭幕，館內共有20隻狐獴及2隻亞達伯拉象龜，當中5隻狐獴由澳洲南部的動物園於去年4月捐贈，牠們在香港落地生根，結果有15隻狐獴在公園出生。兩隻15歲的雄性亞達伯拉象龜則由私人贈送予海洋公園，其平均壽命可達100歲。

展館總面積800平方米，同一時間可容納最多60人，展館以非洲風情為設計概念，建築物以大地色調為主，並採用環保設計，包括使用耗電量較低的感應LED燈，提高能源效益。展館亦開通天窗，讓自然日光進入展館，減少使用電燈。

此外，園方早前在官方Facebook專頁邀請公眾投票，為於2月在港出生的3隻小狐獴命名，結果「茶走、齋啡、鴛鴦」的組合最受大眾喜愛，獲4112人投票支持，成為3隻小狐獴名字。另外，海洋公園表示公眾可於7月10日起，在網上預約公園7月25日至8月31日的入場名額。

另外，海洋公園管理層即將換班，其中主席孔令成即將卸任，由現任副主席劉鳴煒接任。孔出席活動時表示，與劉鳴煒共事11年，相信他能帶領公園重拼出路，帶來變革。劉則表示，這一年香港旅遊業情況嚴峻，期待董事局與政府合作展開新定位工作，未來一年會以開放態度聆聽。將接替李繩宗出任行政總裁的陳善瑜指，未來首要任務是要穩定員工士氣，亦會與政府及董事局溝通，為本地及外地遊客帶來全新的海洋公園。