政治不穩萌移民念頭　46%冀另一半持外國護照

本港政治環境不穩，令人萌生移民念頭。有交友約會公司本月透過電話及網上問卷訪問了238人，調查結果顯示，有54%人考慮移民，亦有46%人指在擇偶時希望另一半或結婚對象持外國護照，最多即19%受訪單身人士期望與加拿大籍人士結婚。

HK Romance Dating一項調查結果顯示，54%人受訪者考慮移民，當中48%人指外國生活較自由，其次23%想改變生活及居住質素。另外47%受訪者稱不會考慮移民，當中33%人認為「香港是我家」，其次是擔心在外地難找工作的佔18%。

對於考慮移民到哪個地方生活，有22%人選擇到英國，16%人選擇到台灣，亦有12%人選擇到新加坡。至於移民的費用，最多人即18%表示會預算用500萬至999萬港元，其次15%人表示會用10萬至49萬港元。

至於期望與哪個國籍人士結婚，最多人即19%期望與加拿大籍人士結婚，其次是英國佔17%，而台灣佔16%及新加坡亦佔13%。

該公司分析指，逾4成受訪單身人士期望伴侶擁有外國護照，期望婚後容易移民，但奉勸單身人士不要以此限制個人擇偶機會，亦不應為了外國國籍而強行找外籍伴侶，擇偶的前提是要雙方合得來。

另外，若另一半有外國護照，亦要確立雙方是否有移民外地的意願，亦要考慮能否負擔移民的費用、醫療、教育及生活節奏等。