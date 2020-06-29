麗翠苑渠蓋爛走廊垃圾堆滿　居民抗議：架𨋢有老鼠曱甴

今期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，以及上期長沙灣麗翠苑重售單位今日(29日)首日揀樓。約20名麗翠苑業主趁機到售樓處「踩場」，力數房屋委員會建屋質素及用料參差，批評當局懶理屋苑管理混亂。有業主指買樓後驚覺屋苑質素差劣，大感後悔，自言「買咗一間爛屋」。

多名深水埗區議員陪同一班麗翠苑業主到場，不滿向房委會買樓猶如被賣豬仔，並向房委會代表遞交請願信。市民梁先生早前以275萬港元購買麗翠苑一個約400呎單位，可惜入伙後才發現屋苑問題多多，包括渠蓋常爛、走廊堆滿垃圾逾月亦無人清理、衞生環境差劣等。梁稱原本滿心歡喜當上業主，豈料成為噩夢開始，「成個環境又爛又臭，我哋每日返屋企都好驚，淨係架𨋢都有老鼠、曱甴！」

區議員徐溢軒直斥房委會在麗翠苑入伙後即「闊佬懶理」，批評麗翠苑入伙僅僅10個月，全屋苑大部分設施均已破損，由公共設施至大廈基礎設備無一幸免。不少新業主入伙面對樓宇質素及管理問題時方知「中伏」，更有業主入住單位後經歷兩次屎水倒灌，部分業主亦反映新居「仲衰過住公屋」。徐指，目前會盡快協助相關業主籌組業主立案法團，以求改善現況。