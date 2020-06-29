岑子杰提司法覆核　質疑6.12民陣集會警放催淚彈不合理

民陣召集人岑子杰(黑衫者)及示威者楊國明早前入稟提出司法覆核，質疑警方於去年6月12日向龍和道的集會人士施放催淚彈屬違憲

民陣召集人岑子杰及有份參與去年6月12日金鐘集會的人士楊國明，去年入稟高院申請司法覆核，質疑警方當日下午在未作警告下便於龍和道中信大廈外施放催淚彈等，無給予示威者充足時間及路線散去，做法違反《人權法》。案件今天(29日)在原訟庭聆訊，法官將同時決定是否受理案件，及如果受理後覆核是否成立。

今早代表岑楊兩位申請人的大律師陳詞，指警方向已取得不反對通知書的合法集會施放催淚彈，是侵犯市民的集會自由，亦違反《公安條例》。大律師指民陣集會一直在警方指定的地點和平進行，警方不能將之與集會場地以外發生的事件混為一談。警方只有在危及公眾安全等情況下，才可以驅散進行中的合法集會，而且在行動前，必須公布行動原因，否則大律師認為便屬違反《公安條例》第17(3)條的要求。

此外，大律師亦指警方當日向龍和道的集會人士施放催淚彈亦屬不合理。大律師指催淚彈應該是驅散人群的最後武器，而且當時現場並無途徑讓聚集的人群散開，因此並不適合施放。聆訊下午繼續。