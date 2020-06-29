IVE畢業生成雲端女工程師　獲銀行聘請支援後台系統運作

中學文憑試即將放榜，大批應屆畢業生為繼續升學或就業感到苦惱。有中六女生畢業後報讀香港專業教育學院（IVE）的「雲端系統及數據中心管理高級文憑」課程，畢業後成為雲端女工程師，獲銀行聘請維護其雲端系統，職業前途光明。

陳玉嫻自小鍾情於電腦，中學時期修讀過「資訊及通訊科技科」，她中學畢業後考慮到雲端科技大行其道，遂報讀IVE的「雲端系統及數據中心管理高級文憑」課程，學習編程、設計電腦網絡及開發雲端應用程式等專業知識，期間獲院校安排到一間電訊商實習9個月，負責監察數據中心系統及支援發射站的運作。

陳於三年前畢業後，在老師推薦下，獲得一家雲端系統供應商聘任，更派到台灣接受培訓及工作，主要負責為客人設計合適的雲端系統，以及協助客戶存取及分析資料和檔案，過程中她明白到IT人不能只懂與電腦溝通，更懂得從用家角度出發建構平台。

在台工作短短一年，但陳考取了多張和雲端系統相關的證書，「這些證書代表雲端工程師有足夠資格駕馭不同的雲端系統，在業界中廣受認可。」她回港後轉職到一家銀行擔任雲端工程師，負責維護公司的雲端系統，支援銀行大量財務、金融運作，以及客戶服務等系統。現時，她計劃報讀「資訊科技相關學士」學位課程，繼續朝IT專才的路進發。