網民熱話：閃電手反轉價錢牌？　街坊踢爆大圍蠱惑海鮮檔

做生意講求明碼實價，童叟無欺，如果博懵呃人，隨時被拆穿！近日就有大圍街坊爆料，聲稱區內有黑心海鮮檔，不但會趁人不留意偷換價錢牌，被人當面拆穿後態度更加惡劣，街坊看過後似乎頗有同感，更直言：「一早無幫襯。」

網民Samson Chan上周五(26日)於Facebook群組「大圍友聯盟」發文指，大圍積輝街有海鮮檔做生意時十分蠱惑：「當你睇中條魚or海鮮，例如明明係$40，佢哋會博你攞錢時，就好快手反轉個牌，跟住收你$45」，又指自己親遇事件，踢爆對方後竟遭冷言相對：「係呀，唔小心反轉咗」，貼文指檔主「好惡問你要唔要，話係$45先啱」，自己最終聞言即走。

發文者稱，涉事海鮮檔由舊街市轉來，實屬慣犯，但先前被拆穿還會道歉，「識做收返平個價錢」，如今被人踢爆，隨時「仲惡過你」。貼文又提醒眾人小心：「留意有啲價錢牌係兩面，差$3至5。100％係等你攞錢時用老千手法反轉去貴嗰面」，又表示相信已經有許多苦主受騙。

有街坊看後大有共鳴，有人分享被騙經歷：「上次買蝦，78蚊斤，我話要半斤，佢話食多少少好唔好，然後收我$50，返到屋企，用磅磅下，半斤都無，得227g，好過分」，亦有人質疑其海鮮質素：「買過佢鮑魚一次，有冇收多我就唔記得，但最記得放鮑魚落啲水好鬼黑...」貼文其後引來懷疑檔主回覆，指自己「做生意一就一，二就二」，在區內做30多年生意，希望消費者「分清楚黑同白」。

網民有話說：

Maggie Ho：佢之前喺街市久唔久都同客嘈交

Anita Tsang：罷買行動，等佢執

Sky Fong：人不奸不發

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