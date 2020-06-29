牌照處恢復即時申請即現長龍　市民等4小時才辦妥手續

隨着新冠肺炎疫情緩和，運輸署今日(29日)起恢復牌照事務處的即時申請櫃位服務。位於金鐘統一中心的牌照事務處今日隨即出現人潮，大批市民在事務處外排隊等候辦理牌照，人龍甚至排至下一層商場。

劉小姐到牌照處申請換領中國車牌，她表示前來時十分多人，稱可能個個都知道即時申請櫃位今日開始服務，於是個個都來，最終要近3小時才完成整個申請手續，「無辦法啦！人多都要做㗎。」

用內地車牌換取香港車牌的吳先生今早9時半左右已到達，直至下午1時半左右才完成。當被問及是否等得太耐，他無奈地說：「企喺呢度幾個鐘先做完，你話耐唔耐啊？」他表示因為不能在網上預約申請，今日首日開始運作，預計到運輸署都會人多，惟認為秩序算良好。

另一名吳先生中午到牌照處換領暫准駕駛執照(P牌)，他表示自己是比較幸運的一個，到達時人龍排到下一層商場，後來有職員知道他申請P牌，於是便叫他直接上去運輸署，結果換領P牌的人也很少，約半小時便順利取得臨時駕駛執照。

平時需要經常來運輸署的梅先生用了3個小時才完成所需服務，他表示運輸署今日第一日開始櫃枱服務，所以每間辦事處都多人，排3小時差不多。他估計長沙灣牌照處應該會更加混亂，因為金鐘牌照處會根據不同服務分派到不同櫃位，但是長沙灣無論做甚麼都是一條隊，等候時間更加長，秩序亦更加混亂。