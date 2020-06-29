網傳港版國安法通過後可能潛逃名單　黎智英李柱銘榜上有名

「港版國安法」快將通過，網上紛紛熱議一眾民主派人士可能面臨被捕風險，更很大機會可能潛逃。網上瘋傳的「港版國安法」啤牌中，合共有54人上榜，被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首、有「漢奸黎」之稱的壹傳媒黎智英、外號「李漢奸」的民主黨創黨主席李柱銘、被嘲為「民主阿婆」 的前政務司司長陳方安生以及外號「AV仁」的民主黨前主席何俊仁均榜上有名。

啤牌當中兩隻小丑牌分別為黎智英及李柱銘，陳方安生為階磚Q，何俊仁則是紅心A，而被內地官媒批評為新一代漢奸的香港眾志秘書長黃之鋒就被列為階磚K，眾志常委、因宣誓風波被褫奪立法會議員資格的羅冠聰則列為葵扇7。

至於葵扇A是「佔中3子」之一的戴耀廷、梅花A是公民黨主席梁家傑、階磚A則是涉嫌收取黎智英秘密捐款並「袋住先」9個月的工黨前主席李卓人，以及經常與黎密會、因違法佔領行動案(佔中案)被判囚8個月獲緩刑兩年的民主黨前主席李永達，同為佔中案被判囚8個月獲緩刑2年的公民黨議員陳淑莊則是階磚7。

此外，多名民主派議員包括公民黨郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒、譚文豪；民主黨胡志偉、涂謹申、鄺俊宇、許智峯、尹兆堅、林卓廷及黃碧雲；毛孟靜、鄭松泰等人亦都榜上有名。而黎智英及黃之鋒均表示不會因此離港。