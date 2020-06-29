政府沒主動公布機場「人球」事件　議員斥十分離譜

繼東方報業集團早前獨家踢爆阿聯酋航空因疏忽導致多名內地旅客滯留香港國際機場後，連日來類似事件愈爆愈多，當中包括1名滯留期超過3個月的越南男子。有議員批評政府沒有主動公布事件，十分離譜，又指禁區內的隔離區設施不足，無法與火炭駿洋邨等檢疫中心相提並論，播疫風險大增。亦有工會代表認為，政府有能力識別或處理相關個案，促請保安局等相關部門介入，避免機場成為本港防疫漏洞。

本身是醫生的議員郭家麒指出，香港機場多次被揭有旅客滯留，其中一名越南客更滯留超過3個月，批評政府透明度不足，「如果唔喺外界討論，都唔會主動公布」，十分離譜。其後當局雖急忙「補鑊」於機場禁區設立隔離區，但郭批評，有關隔離區並非「正式隔離區」，滯留旅客可自由出入，並到餐廳及廁所等地方，而機場員工亦沒有足夠防疫設備，例如保護衣等，播疫風險大增。他又指，或有旅客會於機場逗留較長時間，擔憂有關人士即使健康，期間亦可能不慎染疫，認為政府應檢討有關政策，包括每隔7至14日為滯留旅客作一次檢測。

前議員鄧家彪亦指出，近期機場客流量大減，「1000人都唔知有無」，加上航空公司及機場職員亦會向政府提供相關資料，認為當局有能力識別或處理相關個案，包括落實全面為滯留旅客作檢測。他又指，若有大批旅客滯留本港機場，將大大提高傳播風險，促請保安局等相關部門介入，查證有關人士的滯留原因，避免機場成為本港防疫漏洞。