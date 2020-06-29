動漫節與玩具展首度合辦　排頭籌將改為預先登記及抽籤

香港動漫電玩節將於7月24至27日在香港會展展覽中心舉行，今年更首度與巨匠潮流藝術玩具展一併舉行，主辦單位今日(29日)舉行新聞發布會，指場內將設有美國藝術家安迪華荷的作品和與他相關的立體裝置。鑑於以往有大批市民爭商排頭籌，惟今年因應疫情，將改為預先登記，再抽籤決定首500位入場名單，詳情將於稍後公布。

今年的香港動漫電玩節，首度與巨匠潮流藝術玩具展合辦，活動以「潮玩」和「電競」為主題，到場人士可以組隊參與手遊「絕地求生」的電競比賽，爭奪3.6萬港元的總獎金。場內亦設有電競街，市民可以優惠價選購不同的電競遊戲和產品。

香港動漫電玩節行政總裁梁中本在會上指，今年門票與去年一樣維持在40港元，惟今屆主辦方增設一個手機應用程式「凌速博覽APP」，程式中有優惠券，用以購買門票可減5港元。

梁坦言，今年展覽確實有受疫情影響，不論是動漫電玩節，還是巨匠玩具展，都有一些外國的品牌負責人和設計師未必能如期到港參與，目前仍在與各方協調當中。就著每年動漫節入場人數都很多的情況，梁指展覽做足防疫措施，攤位亦距離較以往遠，又提醒市民小心，鼓勵大家可以選不同時段，幫助分散到場人流。

巨匠潮流藝術玩具展顧問馬志雄則提到，今年展覽有幸獲得美國藝術家安迪華荷的授權，會場內將有大師作品和立體裝置，馬亦特意改裝四隻安迪華荷的潮玩公仔。今年會和4個知名潮玩公仔設計師合作，推出一些限量門票，以280港元出售，隨票附送潮玩公仔。

而玩具展亦設有「巨匠JUNIOR」的部分，將會展示20至25位新進設計師的作品，馬認為一方面可以鼓勵新進設計師，一方面也讓更多人認識他們。