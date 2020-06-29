前幼稚園男總監涉偷拍女童如廁　辯方質疑影片真偽反對呈堂

前幼稚園男總監涉嫌在油麻地一單位內偷拍女童如廁，他否認一項製作兒童色情物品罪，案件今（29日）在九龍城法院開審。辯方指控方根本不能指出涉案片段的來源，亦不能確定片段沒有被干擾，質疑片段的真實及呈堂性。控方則指法庭可以透過觀看片段來作推斷，裁判官將於7月2日就片段呈堂性作出裁決。

37歲被告馬祖堯，據悉早前任職幼稚園總監，他報稱現職導演。馬被控於2014年8月26日至2018年11月12日之間，在油麻地柯士甸道西1號漾日居一單位製作兒童色情物品，即一段由數碼影像攝錄儀器拍攝有關兒童色情的影片，並拍攝到一名年幼女童小便並露出私處。

控方表示，涉事片段儲存在USB手指內，但承認未能找到拍攝片段的儀器，無證據證明片段是如何拍攝，也不會傳召報案人作供。即使如此，控方希望能傳召3名證人A、B和C，讓他們從影片中認出片段中出現的女童，帶出事件背景，而且片段中亦見到被告有所動作，疑在偷拍，法庭亦可憑聲音及畫面作唯一合理推斷。

辯方引述案例指，如今科技發達，錄影片段有機會被捏造，故法庭應先裁定片段的真實性及呈堂性，然後才考慮片段內容，判斷被告是否犯法。不過，本案中控方不能指出片段是如何拍攝，拍攝後儲存於何處，又是誰下載片段並儲存至USB，將USB交往警署前又是如何處理，而且控方證人列表上亦沒有人可以講出上述事項，認為控方根本沒有表面證據是否真實。

辯方指當日報案人把USB帶往警署，警員將內容複製到另一隻USB，約一星期後，人員卻發現報案人所遞交的USB裡的內容不能打開。辯方認為涉案片段來源不明，甚至屬正本或副本亦不清楚，強調片段本身不能證明其真實性，形容若法庭仍繼續允許證人出庭作供，將是史無前例。控方則指辯方說法是剝削法庭考慮證據的機會，情況不理想。