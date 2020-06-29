5月香港出口貨值按年跌7.4%　差過市場預期

2020年5月份香港商品整體出口貨值為3176億港元，按年下跌7.4%，差過市場預期的跌5.5%。商品進口貨值為3313億港元，按年下跌12.3%。2020年5月份錄得有形貿易逆差137億港元，相等於商品進口貨值的4.1%。

2020年5月份與2019年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌4.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是菲律賓跌45.5%、印度跌37.9%、新加坡跌29.0%和韓國跌18.4%。另一方面，輸往台灣和中國內地的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升16.6%和0.3%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國跌27.3%、美國跌14.4%和德國跌12.9%。

統計處表示，隨着環球需求不振令區內貿易往來疲弱，5月商品出口貨值的按年跌幅擴大至7.4%。輸往內地出口的增長顯著減慢，輸往許多其他主要市場的出口則繼續錄得不同程度的跌幅。4月及5月合計，商品出口貨值按年下跌5.7%，較第一季9.7%的跌幅收窄。

展望未來，香港的出口表現短期內將繼續受壓。新冠肺炎疫情在世界各地持續蔓延仍然是全球經濟的主要威脅。中美政經關係的發展亦須關注，政府會繼續密切留意。