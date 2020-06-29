肌肉萎縮症患者需長期照顧　團體促政府提供財政支援

肌肉萎縮症患者需要別人照顧其起居生活。關注團體表示，有聘請外傭的患者因為外傭放假或離職，期間難以尋找替代照顧服務，生活徬徨無助。團體建議政府立法保障罕見病患者權益，增加暫托服務名額及宿位，以及財政支援患者聘請外傭。

現時63歲的萬先生，於41歲時確診患上肌肉營養不良症，其母親5年前去世，現時他聘用外傭照顧其起居生活。然而，他曾經試過外傭放假，不小心在洗手間跌倒，但由於家中只有他一人，於是他需要如蝸牛般慢慢爬往屋外求助，幸得保安員發現扶他起身。

另一名患者岑女士，年幼時確診患上脊髓肌肉萎縮症，由於雙親年過80歲，現時她聘請了外傭照顧其起居生活，但她身體接近全癱，無法工作，全家只靠她的傷殘津貼和父母的長者生活津貼過活，時常入不敷支。

香港肌健協會表示，本港的罕見病政策十分落後，患者缺乏支援，日間暫托服務名暫及宿位不足，加上由政府買位提供的照顧服務僧多粥少，令獨居患者在外傭放假時沒有人照顧。協會建議政府長遠要定訂立罕見病定義，制訂罕見病資料庫，增加暫托服務名額及宿位，以及透過關愛基金資助患者，購買暫代照顧服務，以及聘請工資較高並受過專職照顧培訓的外傭。