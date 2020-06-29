維港及深水灣相繼現油污　泳灘游水變浸「油水」

來歷不明的油污近日先後在維多利亞港及深水灣泳灘出現，污染環境！有市民今午(29日)從長洲乘船返港，發現維港滿佈油污；另外，深水灣泳灘昨日(28日)亦出現油污，泳客上水時身體沾有大量黑油，康樂及文化事務署昨早已將該泳灘關閉，至今早仍未解封。

讀者陳先生表示，今午由長洲返港，船程行了一半後，開始看到海上有油污，維港情況更嚴重，西環海面、中環天星小輪近岸亦有油污。

另外，深水灣泳灘昨日亦出現大片油污，長達百餘米，泳客落水全身染黑！東網記者今早再到該泳灘視察，現場仍掛有紅旗，惟海面已不見油污，泳灘泳客稀少。

昨有有泳客在深水灣游泳時，發現對出海面有大片油污，懷疑附近有船隻漏油，泳客游水變浸「油水」，上岸時，手臂和雙腳都沾上大量黑色油污，即使上岸後用沐浴液也洗擦不掉，有人取沙灘上的油桐樹樹葉揉擦身體，才能去除油漬。而沙灘部分海沙亦見有黑色油漬。

海事處表示，於昨日早上約10時55分接報深水灣泳灘出現油污，隨即派員前往深水灣及熨波洲一帶水域進行巡邏，並沒有發現深水灣泳灘對開海面有任何油污狀況。該處人員今日再派員前往深水灣、熨波洲及淺水灣一帶水域巡邏，亦未發現附近海面有任何油污狀況，會繼續留意附近一帶水域，如發現海上有油污會即時作出跟進。