3月名義工資增速近10年最低　實質工資率微跌0.3%

政府統計處今（29日）公布，以名義工資指數計算，本年3月的平均工資率較上年同期上升2.2%，而實質平均工資率則下跌0.3%。至於薪金總額方面，本年首季的就業人士名義平均薪金指數較上年同期上升3.2%，而實質平均薪金則上升1.2%。政府發言人指出，本年3月整體名義工資繼續按年上升，但由於新冠肺炎的威脅對廣泛經濟活動構成嚴重干擾，上升速度進一步減慢至近十年以來最低，收入情況在短期內仍將面對下行壓力。

統計處資料顯示，本年3月約56%公司的平均工資率較上年同期上升，39%公司下跌，其餘5%與上年同期相若。在扣除以甲類消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，實質平均工資率則較上年同期下跌0.3%。

另外，所有選定行業主類的名義工資指數均錄得按年升幅，當中以運輸業的升幅最高，達3.2%；最低則為個人服務業，僅上升1.1%。而實質工資指數方面，個人服務業、進出口貿易、批發及零售業，和住宿及膳食服務活動業均錄得按年跌幅，分別下跌1.4%、1.2%和0.9%；其他則錄得0.2%至0.7%不等的按年升幅。

至於就業人士名義平均薪金指數，社會及個人服務業由於部分資助機構實施薪酬調整及發放補薪，錄得高達10.2%的按年升幅；其次是污水處理、廢棄物管理及污染防治活動，按年上升3.8%；運輸、倉庫、郵政及速遞服務業，以及住宿及膳食服務活動業則分別按年下跌1.1%及1.4%。至於實質平均薪金指數，社會及個人服務業按年升幅最高，達8.1%；而住宿及膳食服務活動則下跌3.3%。

政府發言人指出，本年3月整體名義工資繼續按年上升，但由於疫情的威脅對廣泛經濟活動構成嚴重干擾，上升速度進一步減慢至近10年以來最低。扣除通脹後，整體工資按年實質輕微下跌。另外，本年首季的就業人士平均名義薪金錄得較快的按年增長，是由於有些資助機構實施薪酬調整及發放補薪所致。事實上，住宿及膳食服務活動業，以及運輸、倉庫、郵政及速遞服務業的就業人士平均薪金由升轉跌，而大部分其他主要行業的就業人士平均薪金增幅均有所減慢。

政府發言人補充，最新數字尚未反映出疫情全球大流行的全面影響。展望未來，雖然本地疫情有所減退，但本地經濟活動需要時間回復正常，加上疫情全球大流行繼續拖累環球經濟，外圍環境仍然困難，令收入情況在短期內仍將面對下行壓力。政府會繼續密切留意有關發展。