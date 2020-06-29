前飛服隊總醫官涉偷拍裙底　醫委會判除牌4個月

前飛行服務隊總飛行醫官胡永強，2016年在九龍塘又一城連環偷拍5名女子裙底片，被控5項有違公德的行為罪成，前年被判180小時社會服務令。醫務委員會今日(29日)就案件展開紀律聆訊，判胡從普通科醫生名冊除牌4個月，緩刑一年，緩刑期間需要每半年接受精神科醫生診症。

胡永強今日沒有律師代表，他坦言不打算為自己的罪行辯護，他求情時坦承自己的錯誤，並指事後已非常後悔。他稱他犯罪後曾向精神科醫生求診，被診斷出有焦慮及抑鬱徵狀，以及患適應障礙，他亦已離開服務了逾20年的醫院管理局，並減少進行義務工作，期望可做一名好父親及好丈夫。

醫委會在判辭中表示，被告在事後有悔意，並坦承其錯誤，且對自己犯下的羞恥行為(shameful act)感沮喪，並想了解自己的心理問題，被告在研訊過程亦非常合作，研訊小組相信被告已決心悔改，小組相信被告是一名盡責且獲不少同事支持的醫生，重犯機會非常少。考慮到控罪的性質及嚴重性，小組決定將被告由醫生名冊除牌4個月，緩刑1年。而被告的專業資格，須交由教育及評審委員會考慮是否需要採取進一步行動。