愛增值計劃2.0下月開鑼　設企業包班新安排

新冠肺炎疫情重創各行各業，失業大軍逾23萬人，僱員再培訓局下月1日起將推第2期「特別愛增值」計劃，課程選擇增至約300項，包括創新科技等行業範疇，每名合資格學員完成課程後可獲5800港元特別津貼。今次計劃特設「企業包班」新安排，供企業為開工不足或放取無薪假的僱員提供在職培訓，每間企業或商會最多可申請3班「企業包班」，僱主及僱員均費用全免。

去年10月推出的第1期「特別計劃」將在明日(30日)結束，合共逾3萬人次提交申請。第2期計劃會緊接推出，設有74項全日制職業技能課程、167項非全日制職業技能課程，以及10項創新科技課程等。所有課程學費全免，完成課程及符合相關畢業要求的學員可獲發證書，而完成全日制職業技能課程的學員，更可獲3至6個月的就業跟進服務。

計劃只適合自去年6月1日或之後失業、開工不足或被僱主要求放取無薪假的人士，並須符合個別課程的入讀資格。企業另可選擇自行開班，為開工不足或放取無薪假的僱員提供在職培訓，長遠增強企業的競爭力。

再培訓局下月15日將在灣仔修頓場館舉行計劃招生日，合資格人士可即場報讀約100項即將開班課程，培訓機構會安排即場面試及入班。