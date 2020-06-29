無業漢擅脫電子手環　違反檢疫令判監14天

無業漢於今年3月底從內地返回本港，打算換取新智能身份證，報稱會住在大埔的住所接受隔離檢疫，期間須戴上具定位功能的電子手環，惟他兩日後擬在深圳灣口岸離境時被截停，衞生署人員揭發他擅自脫下手環拋棄。他早前承認兩項「違反檢疫期間的限制」的傳票控罪，今（29日）在粉嶺法院判監14天。

被告洗振明（59歲）早前認罪後，還押至今日判刑，期間法庭索閱其背景和醫療報告。裁判官今判刑指，本案案情嚴重，直斥被告：「如果個個好似你咁不負責任，檢疫措施就形同虛設，控制疾病傳播既努力都會白費」。

裁判官本來考慮判處不短的刑期，惟在索閱被告的背景報告後，得悉被告過往為照顧住在內地的病妻而風塵撲撲，加上他曾中風，有時會失去記憶，故網開一面，最終判被告一個可以儘快獲釋的刑期。

案情指，被告於今年3月24日在深圳灣口岸入境，報稱會住在大埔的住所接受隔離檢疫至4月6日，期間須戴上抗疫手環。但衞生署人員兩日後在深圳灣口岸發現被告打算離港，於是截停他，並發現他沒有戴上手環。被告稍後被捕，警誡下他承認自己脫下手環後棄掉。