戲院生意激跌8成　商會冀港府取消入座率限制

受新冠肺炎影響，政府早前雖宣布放寬抗疫措施，允許停業逾1個多月的戲院重開，但就規定只能坐滿全院一半座位，院內亦不准飲食。戲院商會副理事長崔顯威今（29日）表示，入座率減半屬「有史以嚟未試過的措施」，不少戲院生意額大減70%至80%，憂業界「捱唔住」出現結業潮，期望港府可取消有關限制，以恢復片商信心並加強宣傳，吸引港人入場。

崔顯威指出，戲院雖於5月起恢復營業，但須遵守多項限制，令不少片商信心大減，減少投放宣傳經費，加上部分國際大製作的電影需押後上映，入場人數隨之大減，生意額激跌至少70%，業界紛紛叫苦連天。政府早前雖曾資助戲院每塊銀幕10萬港元，崔指出，部分戲院租金高達數百萬港元，加上人工等開支，即使獲80萬港元資助額亦「幫唔到大忙」。

崔認為，現時本港疫情減退，不少行業亦相繼解禁，業界亦會採取多項防疫措施，包括要求入場人士戴口罩、提供酒精搓手液及加強場地清潔等，期望政府放寬入座率等限制，以恢復片商及港人的消費信心。