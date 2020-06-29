200億元購物業作社福設施　議員轟政府做「死場救星」

政府早前在《財政預算案》中宣布，撥款200億港元計劃分3年在全港18區購買約160個物業作社福設施，於今午(29日)的立法會財務委員會上審議。有議員在會上形容政府的基金是「拓市基金」，拓市效用較實際需要為多；亦有議員關注裝修費用，斥政府斬件式申請撥款。此外，財委會完結後，有保安員在民主派議員的座位上搜索及檢查。

進出口界議員黃定光表示，政府「唔知點解轉性買物業」，質疑200億港元的用途是否只有購買物業，認為樓價昂貴，理應包括裝修設備費用，關注政府會否將裝修費用分拆申請。他又指，即使用甚麼形式申請撥款，涉款也屬公帑，「你咪以為呢度攞啲嗰度攞啲就唔係公帑，都係公帑，分分毫毫都要珍惜」，更斥「政府係咁樣喺財委會申請錢，斬件上」。他又指，現時有不少空置校舍，亦有政府部門「生人霸死地」，出現不少空置物業，關注政府產業署會否使用政府空置用地以節省金錢。

議員郭家麒表示，近一兩年本港發生新冠肺炎疫情等社會事件，擔心政府買物業似乎是屬於「拓市基金」多於實際需要。他質疑，在目前經濟下滑時，政府有否需要在新發展區預留大量土地作商業用途，認為當中應可撥出土地作社福設施。他又指，如經濟情況持續下滑，政府再貿然入市或會再有下跌，擔心會對公帑造成損失，質疑政府是次撥款是「想做死場救星」，還是為社福人士着想。

社會福利署署長梁松泰表示，曾審視每所閒置校舍，但相關校舍是「冇路到」，車路和行人均不能前往，故認為不適合使用。他又指，社署會經常留意政府空置物業，如有適合會優先使用。至於裝修費用方面，他指200億港元並不包括裝修設備費用，屆時計劃向獎券基金申請，應不用再向立法會申請撥款。