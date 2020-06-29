涉大興行動基地警民衝突　18人被控非法集結

去年10月下旬屯門區遭異味侵襲，有市民懷疑是屯門大興警察行動基地洩漏不明氣體所致，遂到基地附近抗議及要求警方交代，事件演變成警民衝突，當中52人被捕。繼早前有6男2女被落案起訴後，警方決定再起訴15男3女參與非法集結及違反《禁蒙面法》，案件今日(29日)在西九龍法院提訊。

各被告暫毋須答辯，裁判官將案押後至8月3日再訊，屆時控辯雙方將商討本案是否與另一宗屯門衝突案件合併審理。各被告續准以1000港元保釋候訊，並須定期到警署報到及不得離港。

18名被告分別為26歲無業陳達富、17歲學生鄧泓祥、24歲地盤工陳樂期、21歲學生何奕恆、24歲社工李嘉熹、20歲學生陳家朗、38歲技術工吳嘉俊、20歲學生許諾、21歲侍應伍栢衝、18歲學生關善瑜、21歲學生吳筠怡、17歲學生鄧唯健、23歲侍應梁文健、19歲學生陸俊恆、22歲學生王靜儀，以及3名14至15歲的男生。

控罪指，他們於去年10月30日，在屯門大興警察行動機地的公眾地方參與非法集結。其中13名被告另被控於同日同地，身處非法集結時使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品。