刑毀何君堯議辦 一人認罪候判一人缺席聆訊被通緝

去年7月21日元朗發生白衣人無差別襲擊市民事件，議員何君堯被指牽涉其中，翌日大批人士到何位於荃灣荃豐中心的辦事處大肆破壞，警方先後拘控兩人。案件今(29日)在沙田法院再訊，其中一名男學生被告承認刑事毀壞罪，獲准保釋至8月10日，等候索取其感化、社會服務令、精神及心理報告始判刑。另一被告則沒有到庭，法庭取消其擔保，並下令將他通緝。

兩名被告依次是18歲加拿大籍男學生朱沛恆，及31歲建築工人陳柏爾，他們被控於去年7月22日，在荃豐中心損壞屬於何君堯辦公室的玻璃牆。朱選擇認罪候判，陳早前亦表明有意認罪，惟今日他缺席聆訊被通緝。

根據朱沛恆承認的案情指，事發日有多名示威者到上址破壞，閉路電視拍到他曾手持棍狀物出現，並毀爛該處玻璃牆，警方事後在他的女友住所附近拘捕他，並在其女友住所搜到他事發時穿的衣物，他被捕後在警誡下保持緘默。

控方指涉案維修及清潔費逾10萬港元，當中未計租金損失，惟裁判官質疑租金是公帑支付，裁判官最終只須朱賠償5萬港元維修及清潔費。

辯方求情指，朱患有過度活躍症及心臟病等，需長期覆診，加上有情緒問題，事發時在群眾煽動下犯下本案，但強調並無與人合謀，事發時他獨自犯案，現已認罪後悔。