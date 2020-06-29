病毒檢測費用遠低於香港　澳門政府稱將再爭取減價

澳門現時就新冠病毒檢測費用為每次180澳門元，坊間有聲音關注澳門政府會否考慮對澳門居民的檢測費作出補貼。山頂醫院醫務主任羅奕龍指，以澳門的生活水準及工資水平而言，認為現時的檢測費用合理。他透露，政府與第三方機構商討時已盡量爭取低價，但現時需要履行合約精神，並強調隨未來核酸檢量進一步上升，會盡量爭取下調費用。反觀在香港，消息指目前僅10間私營化驗所提供新冠肺炎病毒檢測服務，一般需要大約900至2000港元。

羅續指，澳門已連續3天沒有新增新冠肺炎確診個案，確診病例維持46宗，其中45人已出院，仍有1人正入院接受治療，現時情況穩定，有低燒，呼吸道徵狀輕微。患者已接受藥物治療4日，藥物耐受反應良好。

旅遊局公共關係處處長劉鳳池稱，截至今午，到指定酒店接受醫學觀察共錄1280人，當中有1107名澳門居民、而旅客及外僱則分別有126人和47人。

往返港澳的特別渡輪服務方面，劉稱，截至今日已登記使用特別渡輪返澳的總人數為1397人，當中有823人已返回澳門，今晚再有17人會乘渡輪返澳。至於由澳門到香港國際機場的船票至今已售出801張，當中已乘坐渡輪離開澳門的人數為470人，今晚亦已售出12張船票。