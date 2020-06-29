政黨炮轟政府處事拖拉　促及早完善「健康碼」互認機制

粵港澳三地構思「健康碼」互通計劃，惟推出時間仍未確定，有政黨炮轟港府處事拖拉，今（29日）前往政府總部請願，希望政府及早完善「健康碼」互認機制，並為有需要人士提供檢測資助。

早前有消息指，政府擬於7月初公布粵港澳健康碼互認安排，政黨公民力量早前進行一項有關「重開香港往返內地口岸」意向調查，訪問近4000名受訪者，當中75%市民支持重開關口，同時高達85%市民認同澳門現時使用健康碼的做法。

成員陳志豪表示，現時的核酸檢測價格高昂，內地與澳門的病毒核酸檢測一般不過百多元，反觀香港的收費卻是10倍以上，成本相差大。他認爲，政府應照顧基層市民的需要，向公眾資助檢測費，甚或對有需要人士提供免費檢測服務，減輕市民開支負擔。

成員林宇星稱，有消息指，「健康碼」將以配額方式推行，設立有效期，優先分配予公幹人士，以及有奔喪等特別需要的人。但他認為做法具改善空間，政府應照顧大部分有需要人士，如中港家庭等，大幅增加相關配額。