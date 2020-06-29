水務署水安全資助計劃下月13日起申請　5千幢樓宇受惠

為鼓勵私人樓宇的業主及物業管理人加強內部供水系統的管理及維修，保障樓宇的食水安全，政府推出「水安全計劃資助計劃」，7月13日開始接受申請。計劃為期5年，涉及支出4.4億港元，預計可惠及約5000幢合資格樓宇。署方以先到先得形式，接受私樓或商住樓宇申請。

每幢合資格大廈最多可獲31萬港元資助，其中6萬港元用於聘請專業人士為大廈內部供水系統評估風險、檢查和保養等；大廈完成風險評估後，若發現供水系統有問題，可向水務署申請資助，屆時大廈需聘請獨立顧問提交工程範圍及價格的建議書，並交予水務署審核，最多25萬港元做改善工程，若工程價格超出上限，需由大廈業主承擔。

水務署將參考針對舊樓的「樓宇更新大行動」的申請要求，合資格申請的市區樓宇，包括沙田、葵青及荃灣區，住宅應課差餉租值規定為每年不超過16.2萬港元，新界區樓宇不超過12.4萬港元，計劃不接受樓高3層或以下樓宇申請。

「資助計劃」的範圍包括為樓宇內部供水系統進行水安全風險評估、制訂建築物水安全計劃，以及為控制相關風險所需進行的維修工程和措施提供資助。此外，為實施建築物水安全計劃首兩輪期間（每一輪為期兩年）的所需費用亦會獲得資助。