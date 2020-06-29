海關破20年來最大宗私煙儲存案　檢2200萬支香煙拘1男

海關稅收及一般調查科人員，自今年起根據情報分析，深入調查一個重大的私煙集團，今日(29日)在上水粉錦公路一帶展開反私煙行動，揭發有人將營盤下村一個鐵皮場闢作私煙儲存倉。關員在鐵皮場及現場2輛貨車內檢獲共約2,200萬支懷疑私煙，估計市值約5,900萬港元，應課稅值約4,200萬港元。經過調查後，海關循線索拘捕一名29歲男子，他是貨車的其中一名租車人，相信是私煙集團的骨幹成員。

海關稅收及一般調查科私煙調查第一組指揮官方冠亭指出，涉事私煙儲存倉相信營運不久，估計暫時未有私煙流出市面，儲存倉選址位置較偏僻，而且守衞森嚴，現場除配備對講機及閉路電視外，另發現部分裝有私煙的箱已經將牌子移除，外面再用黑色膠袋包起，相信不法分子是藉此逃避海關人員的偵查。

海關將循私煙來源及去向再作進一步調查，案件仍在追查中，不排除有更多人被捕。方續指，今次是海關近20年來破獲最大宗的私煙儲存案件，相信由於近日新冠肺炎疫情影響，香煙供應鏈受到一定影響，私煙集團遂囤積大量私煙，以應付市場需要。

海關呼籲，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣或購賣私煙均屬違法，一經定罪，最高刑罰為罰款100萬港元及監禁2年，市民若發現私煙活動，可致電海關熱線舉報。