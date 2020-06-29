泰國將對港放寬出入境管制特別安排　雙方下周展開討論

新冠肺炎疫情漸趨緩和，不少疫情受控的地區正商討建立「旅遊氣泡」，有限度重啟跨境旅遊。泰國政府今（29日）午公布將與包括香港在內的5個經濟體建立放寬出入境管制特別安排，作為泰國放寬入境管制的第一步，香港政府對此表示歡迎，並會在未來一至兩星期內與泰國相關部門展開討論。

商務及經濟發展局今與泰國舉行網上研討會，會上泰國總理政治事務副秘書長Kobsak Pootrakool博士表示，泰國政府今日下午(29日)公布將與包括香港在內的5個經濟體建立放寬出入境管制特別安排，港府對此表示歡迎，並指港府新成立的跨部門小組，會在未來一至兩星期內與泰國相關部門展開討論。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，若兩地能建立放寬出入境管制特別安排，對本港逐步恢復跨境商務等往來，帶動經濟復甦會有很大的幫助。他續稱，與泰國建立相關機制，最重要是如何在逐步放寬入境人流的同時，控制人流增加所帶來的潛在風險，並持續審視兩地疫情和抗疫工作，而整體目標是平衡經濟考慮和控制疫情的需要。

他又指，届時討論將涉及放寬出入境管制措施的細節、減少跨境疫情散播風險的安排和具體操作、交通的配套等。跨部門小組將由旅遊事務專員領導，成員包括食物及衞生局、運輸及房屋局、衞生署等政策局和部門代表。