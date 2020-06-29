屯赤隧道巴士路線重組　屯門機場巴士有望減價最多45%

港珠澳大橋通車接近兩年，但連接屯門第40區至大橋香港口岸人工島的海底隧道(屯赤隧道)仍未能使用。運輸署向屯門區議會提交文件，未有公布屯赤隧道何日通車，但指屯門區會有9條專營巴士路線，改路行經屯赤隧道來往機場，比現時「兜大圈」行經青嶼幹線及北大嶼山公路，車程縮減3至4成，車費亦會減價16%至45%不等。但有區議員批評路線重組方案未有包括邨巴，質疑分流作用有限。

將會改道的屯門區往來機場的專營巴士路線包括A33、A33X、A33P、E33、E33P、NA33、N30、N30S及N30P。當中，除特別路線A33P會被來往洪水橋至機場的新增全日路線A34取代外，其餘兩條A線的車費將由現時的27.7港元減至15港元，減幅45%。兩條E線車費亦會由現時14.3港元，減至12元，減幅為16%。通宵行駛的NA線，車費更由現時40港元，減至28元，減幅達到30%。不過，餘下的3條N線則因為客量少，將會合併成為一條路線，巴士數量由四輛雙層巴士減至兩輛，車費維持不變，單程收28港元。

另外，元朗、天水圍及粉嶺區分別有A36、A37、A43、A44、E36、E37、E36A、NA36、NA37、NA43等路線，改行屯赤隧道往來機場。

屯門區議員巫堃泰指，路線重組方案未有談及讓屯門區的邨巴，改路行新隧道前往港島，認為整體分流作用有限。他又指，E33改道將影響青山公路一帶居民，利用該線在屯門公路轉車站的轉乘優勢，亦會影響該站相關A線轉E線的轉乘回贈，但文件未有提及。他亦不滿運輸署將N線合併削減班次，令青山公路一帶居民需乘搭城巴N962線來接駁龍運N30線及NA33線，而兩家專營巴士公司並沒有轉乘優惠。他促請運輸署改善方案，否則區議會難以接受相關改道安排。