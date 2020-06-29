涉瞞擁值千萬元地舖一半業權　公屋租戶判監緩刑

房屋署發言人今日(29日)表示，一名居於觀塘雲漢邨的公屋租戶，因忽略提供他擁有估值約1000萬港元深水埗地舖的一半業權，涉嫌因忽略提供資產申報表指明的詳情，違反《房屋條例》而被檢控，今早在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情嚴重，判處被告監禁6周，緩刑12個月，並同時罰款2萬港元。

該名租戶在去年填寫入息及資產申報表時，申報擁有一個位於深水埗醫局街地舖的一半業權，並且每月從中收取3萬多港元的租金收入，並同時申報他的家庭總資產淨值，不超過當時的公屋入息限額100倍。

惟調查發現，該舖位在案發時的估值約為1000萬港元。以他擁有一半的業權計算，扣除未償還按揭貸款，所佔的房產淨值約為420多萬港元，以當時的公屋入息限額100倍即293萬港元，因此並不符合租住公屋的資格。

連同本個案，本月內已經有6名公屋申請人或公屋住戶，因明知而作出虛假陳述，或忽略提供入息及資產申報表指明的詳情，而被房屋署檢控而被判處監禁及緩刑。

根據《房屋條例》，若申請人在申請公屋時明知而向香港房屋委員會作出虛假陳述，而被法庭定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月，相關的公屋申請會因此而被取消，而已入住的公屋單位亦會因此而被房屋署收回。