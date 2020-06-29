前清潔管工及工人涉偽造值勤紀錄　詐騙承辦商逾15萬元薪金

廉政公署今日(29日)落案起訴一個公共屋邨承辦商的1名前清潔管工及5名前清潔工人，他們涉嫌串謀偽造值勤紀錄，詐騙該承辦商支付共逾15萬港元的工資，被控一項串謀欺詐罪。6名被告已獲廉署准予保釋，並於周四(7月2日)在屯門裁判法院答辯。

廉署早前接獲貪污投訴，38歲的被告何玲玲，案發時於宜居顧問服務有限公司任職清潔管工，被派駐到屯門富泰邨工作，負責監督所有清潔工人。而介乎65至72歲的另外5名同案被告吳潔儀、官偉強、李瑞嬌、陳勝球及吳勝堯，他們上下班時均須記錄出勤狀況。

控罪指，何玲玲與5名同案被告涉嫌於2018年9月1日至2019年5月21日期間，串謀與另外3名時任清潔工人串謀欺詐宜居，向該公司不誠實地偽稱該5名同案被告及該3名時任清潔工人，於各自的值勤紀錄所顯示的時間均有當值。

何玲玲與5名同案被告涉嫌意圖詐騙，而誘使宜居支付按值勤紀錄所計算出來的薪金，宜居自2017年7月起是香港房屋委員會轄下公共屋邨富泰邨的物業管理承辦商，每星期須提供清潔工人進行最少某指定工時的清潔工作，如該公司未能達到有關合約要求，其每月清潔服務費將會被扣減。宜居據報因有關欺詐安排而被誘使支付薪金共逾15萬港元。