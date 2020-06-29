西鐵線險釀車撞人意外　一名行車控制主任調職候查

港鐵西鐵線今日(29日)凌晨在紅磡往尖東方向，於非行車時間發生列車險撞倒工程人員事故，幸以手動模式駕駛列車的車長發現在相鄰路軌有工程人員，決定停車，列車距該批工程人員100米外停下，沒有造成任何意外。港鐵表示十分關注今次事件，列車車長展現安全意識，會從車務與維修工程人員間的溝通調查，不排除是人為因素導致，一名行車控制主任已暫時調離職務，以協助進一步調查。

港鐵晚上回應時表示，維修工程人員今早在非行車時間，於西鐵紅磡站與尖東站間進行鋼軌更換工作。在早上5時，一名列車車長在獲得車務控制中心授權後，以手動模式駕駛一列由紅磡站開往尖東站方向的西鐵列車，為提供頭班車服務作準備。期間，車長留意到有維修工程人員在相鄰的軌道範圍，並意識到該等情況屬不正常，當時列車以慢速行駛，車長隨即停下列車，列車當時距離該批工程人員100米外位置停下。現場負責維修工程的主管亦隨即通知車務控制中心相關情況。事件中無人受傷，西鐵今早如常服務。

消息人士指，涉事列車當時正進行俗稱「掃Block」的恒常準備措施，即在頭班車開出前先行駛一次全部西鐵線路段，測試沿途設備及信號是否正常。他續指，一般進行更換路軌工程時，工程人員會在工程範圍前後50米放置紅色閃燈，提示接近的車輛前方有工程進行，而涉事列車當時由車長手動模式駕駛，最高車速限於每小時22公里，估計涉事列車當時車速約為每小時15至20公里之間。

消息人士又透露，車務控制中心必須掌握哪些路段於深夜會進行工程，避免有列車駛進工程範圍發生意外，認為事件明顯涉及人為錯誤。