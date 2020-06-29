警破求職詐騙集團拘20歲女骨幹　15名受害人涉款230萬元

警方搗破一個求職詐騙集團。新界北總區重案組總督察關駿軒表示，該集團涉及全港共15宗求職騙案，受害人年18至37歲，涉款230萬港元。警方發現最近求職騙案有上升趨勢，新界北總區今年1至5月有32宗，去年同期只有11宗，升幅近2倍。警方針對案件進行分析及情報收集後，成功鎖定一個搵快錢行騙集團，今日(29日)中午在葵涌區，以涉嫌以欺騙手段取得財產罪拘捕一名報稱無業的20歲本地女子。

警方又稱，騙徒的行騙手法是透過社交平台賣廣告，針對求職者搵快錢心態，以無風險、毋須經驗及學歷、輕鬆月入數萬元等字眼作招徠，令求職心切年輕人墮入陷阱，從而獲得金錢利益。

騙徒行騙手法分為3大類，第1類是借貸騙案，騙徒要求職者要到財務公司以個人名義取私人貸款，訛稱求職人不用還錢，還會獲得若干比例款項作報酬。騙徒同時會取得求職者的個人資料、住址證明等作背景審查，實質上進行網上貸款，得錢後即去如黃鶴，最終求職者孭上巨額債務。

第2類是保證金或行政費騙案，騙徒假扮與求職者簽訂工作合約，以風險為由要求職者交出保證金，由數千至數萬元不等，取錢後失聯，所謂工作根本不存在。第3類是資產轉移騙案，騙徒以匯款為理由，要受害人提供銀行提款卡及密碼，然後提取求職者存款。

案件受害人8男7女共15人，於去年7月至今年6月受騙，損失3至20萬元，受害人包括學生，倉務員，文員，待業青年等。集團以即日出糧、及以性感女性頭像作招徠，並以女性秘書作接洽，初時會提供小小報酬給受害人，以延遲報案時間。被捕女子相信為集團骨幹，負責接觸受害人及收取騙款。