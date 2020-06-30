東方日報A1：港版國安法今表決　料7‧1實施

一連三日的全國人大常委會會議昨日在北京召開第二日會議，審議包括「港版國安法」等多項草案，據內地官媒公布，相關草案建議表決稿已提交全國人大常委會會議審議，意味「港版國安法」表決在即，將堵塞廿三年來國家安全風險的缺口。早前有消息指，草案建議一經表決通過，便隨即在香港實施，故網上昨日瘋傳被捕甚至可能「走佬」潛逃的五十四人名單，名列榜首的是被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首、有「漢奸黎」之稱的壹傳媒黎智英；其次則是外號「李漢奸」的民主黨創黨主席李柱銘。

全國人大常委會於今日閉幕，據了解，人大常委會最快今日上午有機會表決「港版國安法」草案，根據相關規定，需獲過半常委支持通過，由國家主席習近平簽署主席令予以公布。身在北京的基本法委員會（基委會）委員黃玉山向傳媒透露，若草案獲得通過，會立即徵詢基委會及港府意見，並隨即列入《基本法》附件三，由香港特區政府公布實施。各界普遍認為，該法最快於七月一日凌晨起實施。

早前有消息稱，「港版國安法」中列明四類犯罪行為中，涉及分裂和顛覆國家政權罪行的懲罰，參考了國際標準，因此較之前提出的刑期還要高，相關罪行最高可判處終身監禁。據了解，「港版國安法」量刑起點分三級，刑期會按嚴重程度判處監禁最少三年、五年或十年。例如參與較少、又有悔意，罪責可能較輕，以三年監禁為起點；參與程度高一些，就以五年為起點；主犯或者策劃則十年起計，最高可囚終身。消息又稱，在該法的二審稿中，未有提及法律有追溯力，應該是「既往不咎」。

「港版國安法」快將通過，網上昨日紛紛熱議一眾民主派人士可能面臨被捕風險，更可能會潛逃。網上瘋傳的「港版國安法」啤牌中，合共有五十四人上榜，啤牌當中兩隻小丑牌分別為黎智英及李柱銘，他們是排列名單首兩位的高危人物；而排名第三的則是被嘲為「民主阿婆」的前政務司司長陳方安生，其代表啤牌為階磚Q；至於排第四位是外號「AV仁」的民主黨前主席何俊仁，並以啤牌紅心A代表。

被內地官媒批評為新一代漢奸的香港眾志秘書長黃之鋒亦名列潛逃榜前茅，排名第五並被列為階磚K；眾志前主席、因宣誓風波被褫奪立法會議員資格的羅冠聰則列為葵扇七。

至於葵扇A是「佔中三子」之一的戴耀廷、梅花A是公民黨主席梁家傑、階磚A則是涉嫌收取黎智英秘密捐款並「袋住先」九個月的工黨前主席李卓人，以及經常與黎密會、因違法佔領行動案（佔中案）被判囚八個月但獲緩刑兩年的民主黨前主席李永達，同為佔中案被判囚八個月但獲緩刑兩年的公民黨議員陳淑莊則是階磚七。

此外，多名民主派議員包括公民黨郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒及譚文豪；民主黨胡志偉、涂謹申、鄺俊宇、許智峯、尹兆堅、林卓廷及黃碧雲；毛孟靜、鄭松泰等人亦榜上有名。而黎智英及黃之鋒早前均表示不會因為「港版國安法」通過而離港。

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